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Энергетики вернули свет жителям Пудожского района Карелии

Общество

Работники аварийных бригад вели работы по возобновлению подачи электроэнергии в течение всей ночи с 21 на 22 августа

Петрозаводск, 22 августа 2018, 09:48 — REGNUM  В Пудожском районе Карелии, обесточенном в результате аварии на линиях электропередач, восстановлена подача электричества. Об этом сообщает 22 августа пресс-служба «Карелэнерго».

Отмечается, что работники аварийных бригад вели работы по возобновлению подачи электроэнергии в южном районе республики в течение всей ночи с 21 на 22 августа.

«Энергетики устраняли нарушения в работе воздушных ЛЭП после штормового ветра, бушевавшего вчера на территории региона», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, 21 августа мощный циклон прошел по территории Карелии, Архангельской и Вологодской областей. Также стихийное явление затронуло Ленинградскую область и Санкт-Петербург.

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