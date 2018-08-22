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Житель США обвинил Google в незаконной слежке за перемещением пользователей

Общество

Ранее против компании уже выдвигались обвинения в слежке за пользователями

Житель США обвинил Google в незаконной слежке за перемещением пользователей
Иллюстрация: Google.ru
Google

Сан-Диего, США, 22 августа 2018, 09:28 — REGNUM  Житель Сан-Диего в Соединенных Штатах Америки подал в суд иск на корпорацию Google за незаконное отслеживание за передвижением пользователей, сообщает Apple Insider.

По данным портала, мужчина утверждает, что компания незаконно собирала данные о его передвижениях даже тогда, когда он отключал соответствующую функцию на своем смартфоне под управлением операционной системой Android.

Напомним, ранее против компании Google уже выдвигались обвинения в слежке за пользователями. Так, в мае 2018 года корпорацию обвинили незаконной слежке за 4,4 млн британских пользователей.

При этом сходные обвинения уже выдвигались против Google в 2012 году в США, где компанию признали виновной и оштрафовали на более чем $20 млн.

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