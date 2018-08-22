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Владелец «Московского комсомольца» и его жена делят имущество

Общество

Стоимость нажитой недвижимости составляет 1,5 млрд рублей

Москва, 22 августа 2018, 09:29 — REGNUM  Супруга главного редактора и владельца газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева подала иск о разделе совместно нажитого имущества. Евгения Ефимова претендует на часть недвижимости, половину денежных средств и долю в бизнесе, пишут 22 августа «Известия».

23 августа состоится закрытое судебное заседание в рамках бракоразводного процесса. Все имущество зарегистрировано на Гусева, при этом стоимость недвижимости составляет 1,5 млрд рублей.

За период брака супруги нажили квартиру и более десятка нежилых помещений в Москве, а также два дома и 15 участков земли в Подмосковье. Гусев также владеет долями и акциями в уставных капиталах нескольких компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о разводе другой известной пары — артистки разговорного жанра Елены Степаненко и юмориста Евгения Петросяна. Супруги делят имущество, стоимость которого оценивается в 1,5 млрд рублей.

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