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Студентка ТПУ прошла стажировку в МЧС во время наводнения в Забайкалье

Общество

Полученный опыт позволил понять особенности работы спасателей и поможет в процессе дальнейшего обучения

Томск, 22 августа 2018, 09:26 — REGNUM  Студентка Томского политехнического университета (ТПУ) прошла стажировку в Главном управлении МЧС России по Забайкальскому краю во время сильнейшего с 1936 года наводнения в регионе, сообщает 22 августа пресс-служба вуза.

Анастасия Селина учится в ТПУ по направлению «Техносферная безопасность». Во время практики она принимала участие в сборе и анализе информации по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком на территории края.

«Благодаря собранной информации складывалась общая картина, исходя из которой уже можно было предпринимать какие-либо меры по спасению людей и имущества», — пояснила девушка.

Она добавила, что практика в МЧС в сложный период дала огромный и полезный опыт, и что сейчас она понимает особенности функционирования структуры внутри. По ее словам, полученный опыт поможет в процессе обучения.

Напомним, в июле из-за паводка на реке Чита в Забайкальском крае затопило семь населенных пунктов, в частности, столицу региона. Уровень воды в реке составил 405 сантиметров, из берегов вышли и другие водотоки края — стихия смыла жилые дома, дороги и мосты.

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Наводнение в Забайкалье – 2018
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