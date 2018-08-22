Опрос показал, сколько жителей России довольны своими жилищными условиями

Москва, , 09:11 — REGNUM Более 70% граждан России довольны своими жилищными условиями, следует из опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает 22 августа РБК.

Отмечается, что если в 2005 году только 48% жителей страны были довольны своими жилищными условиями, то сейчас — 72%. При этом среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет удовлетворенными условиями проживания оказались 84%.

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Среди недовольных своими жилищными условиями, 40% опрошенных объяснили это высокими расходами на оплату жилья и жилищно-коммунального хозяйства, 39% — нехваткой жилой площади, 14% — аварийным состоянием жилья. Еще 16% заявили, что не имеют собственного жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, в России растёт спрос на квартиры. Это происходит на фоне стабильных цен и снижения ставок по ипотеке. Так, согласно опросу, 24% семей в России, которые хотят улучшить свои жилищные условия, считают, что сейчас самый удачный момент для приобретения жилья.

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