Семья похищенной в Мали Софи Петронин просит президента Франции помочь

Париж, , 09:11 — REGNUM Племянник француженки Софи Петронин, похищенной в Мали в конце 2016 года, попросил президента Франции Эммануэля Макрона «не допустить смерти тети» и принять семью заложницы в Елисейском дворце, сообщает France 24.

75-летняя Софи Петронин страдает от малярии и рака. Ее здоровье ухудшается изо дня в день. Как рассказал ее племянник в СМИ, последний раз они видели тетю в июне 2018 года, когда появился видеоролик, в котором заложница обращалась к сыну Себастьяну. Семья тогда приветствовала видео как доказательство того, что Софи Петронин еще жива.

«Мы знаем, что ничего не происходит, президент не хочет вести переговоры», — заявил племянник похищенной Арно Грануйяк.

13 июля 2018 года глава Франции заверил, что государственные службы действуют «безжалостно» и с «неустанной волей», чтобы найти заложницу в Мали.

Глава регионального совета Новой Аквитании Ален Руссет в среду, 29 августа, примет семью Софи Петронин.

Напомним, Софи Петронин была похищена бандитами в Гао, на севере Мали 24 декабря 2016 года. Ее судьба оставалась неизвестной до июля 2017 года, когда Софи Петронин появилась на видео, сделанном джихадистами в Сахеле.

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