Деятельность ячейки сторонников ИГИЛ* пресечена в Норильске

Норильск, Красноярский край, , 08:47 — REGNUM В Норильске орудовала группировка сторонников террористов. Члены террористической ячейки вербовали жителей Красноярского края и склоняли их к участию в боевых действиях на стороне международной террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кроме того, они публично призывали к осуществлению террористической деятельности. Об этом ИА REGNUM 22 августа сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Красноярскому краю.

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Также известно, что сами организаторы ячейки намеревались примкнуть к рядам одной из террористических организаций, действующих на территории Сирии и Афганистана.

В настоящее время деятельность группировки пресечена, её организаторы задержаны. В ходе обысков у подозреваемых были изъяты устройства связи, экстремистская литература, банковские карты, с которых переводились деньги для международной террористической организации.

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«ГСУ СК России по Красноярскому краю возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности» и ч. 1 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время часть задержанных даёт признательные показания.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшей неделе в Ростове-на-Дону Северо-Кавказский окружной военный суд вынес обвинительный приговор уроженцу Ингушетии. За участие в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии он проведёт в тюрьме девять лет.