В Барнауле запустили лабораторию юных экспериментаторов

Барнаул, , 08:45 — REGNUM Летняя лаборатория юных экспериментаторов впервые начала работу в этом году на базе Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ), сообщает 22 августа пресс-служба вуза.

Отмечается, что занятия рассчитаны на школьников 3−4 классов. В течение 10 дней они занимаются математикой и техническим творчеством, осваивают инженерные науки. Также для них начала работу лаборатория словесности, в рамках которой проводятся занятия по литературе и ораторскому искусству.

Представители факультета довузовской подготовки АлтГТУ отмечают, что формат летних занятий предложили родители воспитанников центра занимательных наук, действующего при вузе.

Работа школы развернута сразу в нескольких направлениях: в лаборатории «Эврика» обучаются школьники 4−6-х классов, на площадке юных экспериментаторов — ученики начальной школы, действуют развивающие математические лаборатории «2×2» и «Декарт», научно-техническая лаборатория «Леонардо», класс радиотехники и электроники «Тесла» и биотехнологическая лаборатория «Лакта». Кроме того, в вузе запустили занятия по робототехнике, творческие мастерские «Завиток» и «Колибри», кружок китайского языка.

Планируется, что по итогам обучения в лабораториях учеников могут рекомовать к зачислению в центр детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова».

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