Из-за необъективности 54 школы Оренбуржья попали в федеральный антирейтинг

Оренбург, , 08:40 — REGNUM Оренбургские школы попали в федеральный антирейтинг. В список образовательных организаций с признаками необъективности всероссийских проверочных работ (ВПР) включили 54 школы.

Стоит отметить, что в числе общеобразорвательных учреждений, где результаты ВПР вызвали сомнение, и Президентское кадетское училище, которое считается образцово-показательным. Также в перечень вошла одна из православных школ региона.

При анализе чиновники делали акцент на тех школах, которые показали высокие результаты ВПР, однако во время учебного года и по результатам экзаменов выдающихся итогов по ЕГЭ учреждение не имеет. Это позволило сделать вывод о помощи ученикам со стороны педагогов.

В целом по России в необъективности заподозрили около 3 тысяч школ, в общем списке оренбургские учреждения занимают около 2%. Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов выразил надежду, что в 2019 году таких школ станет меньше, поскольку к ним будет пристальное внимание.

Добавим, ВПР представляют собой контрольные работы, которые проводятся в общеобразовательных организациях по завершении обучения в каждом классе. Это итоговые контрольные работы, которые проводятся по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, использование единых текстов заданий и единых критериев оценивания.