В Челябинской области проверят законность сноса бюста Ленина

Куса, Челябинская область, , 08:33 — REGNUM В Челябинской области активист общественного движения «Суть времени» Станислав Стафеев обратился в прокуратуру с заявлением после того как в городском поселении Магнитка Кусинского района был снесён бюст Владимира Ленина. Об этом общественник сообщил корреспонденту ИА REGNUM.

Станислав Стафеев попросил провести проверку по данному факту. По его информации с центральной площади городского поселения Магнитка исчез постамент и бюст Ленину, а местные жители считают, что к сносу памятника причастны местные власти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городском пруду Кусы были найдены фрагменты памятника Иосифу Сталину, который снесли и выбросили в водоём. Обломки монумента извлекли представители городской общественности и активисты движения «Суть времени». После этого муниципальные власти потребовали отдать фрагменты памятника в местный краеведческий музей, однако общественники отказались, так как опасаются за будущее фрагментов монумента.

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Позже в ходе пресс-конференции общественники обратили внимание на проблемы, связанные с памятниками советской эпохи во всей Челябинской области, которые находятся в удручающем, а порой и полуразрушенном состоянии.

Напомним, что глава Кусинского муниципального района Виктор Пинягин обратился в полицию с требованием провести проверку в отношении Станислава Стафеева, который с группой активистов и представителей городской общественности извлёк, отмыл и доставил на охраняемую территорию фрагменты памятника Сталину. Однако органы правопорядка в действиях общественника не нашли нарушений законодательства.

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