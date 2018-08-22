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Образовательную конференцию АлтГУ поддержат ученые Европы, Азии и Африки

Общество

Мероприятие пройдет в Барнауле 20–21 сентября

Барнаул, 22 августа 2018, 08:29 — REGNUM  Свое участие в конференции «Развитие образовательного пространства региональных вузов в системе координат приоритетных проектов РФ: лучшие практики», которая пройдет в Алтайском государственном университете в сентябре, подтвердили ученые из Европы, Азии, Африки, Средней Азии и Казахстана, сообщает 22 августа пресс-служба вуза.

Отмечается, что мероприятие пройдет 20−21 сентября 2018 года. В работе конференции примет участие доктор философии Дмитрий Рубан (университет Претории, ЮАР), который также является доцентом Высшей школы бизнеса Южного федерального университета и членом Швейцарской ассоциации геологов-энергетиков, Международного агентства «MinPol».

Конференцию посетит кандидат экономических наук Федор Давыдовский, имеющий докторскую степень по экономике в соответствии со стандартом ЮНЕСКО и являющийся профессором Международного академического аккредитационного и аттестационного комитета.

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