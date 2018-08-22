В США начала распространяться забытая болезнь XVIII века

Вашингтон, , 08:20 — REGNUM Печально известная болезнь 18-го века начала распространятся в такой развитой стране, как Соединенные Штаты Америки, сообщает ScienceAlert.

По данным научного журнала, речь идет о цинге (скорбут) — болезни, вызванной острым недостатком витамина С, жертвами которой во время длительных морских исследований в 18-м веке становились тысячи человек.

Симптомы цинги — кровоточащие десны, гниющие зубы, выпадение волос и хроническая усталость — были обнаружены в США у одного из пациентов около пяти лет назад.

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Это был первый зафиксированный случай в современной истории страны заболевания цингой. Между тем за это время врачи диагностировали уже от 20 до 30 случаев заболевания этой болезнью, говорится в статье.

Специалисты уверены, что причина этому — бедность людей, который не могут себе позволить фрукты и овощи, начиная больше употреблять жирную и калорийную пищу.

«Цинга является еще одним примером того, как сильное социально-экономическое неравенство может нести вред людям», — резюмировали ученые.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные из Канады пришли к выводу, что большинство популярных витаминных добавок никак не влияют на состояние здоровья.

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