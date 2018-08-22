В Москве синоптики пообещали сильный ветер и прохладную погоду

Москва, , 08:19 — REGNUM Сегодня, 22 августа, в Москве ожидается прохладная погода. Столбики термометров в дневные часы не поднимутся выше 18−20 градусов.

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«При переменной облачности осадков не ожидается», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Характер погоды на сегодняшний день будет определяться восточной периферией антициклона. Ветер северо-западного направления 5−10 м/с, местами порывы могут достигать 12−17 м/с.

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Атмосферное давление повышенное и составит 748 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 40−50%. В Московской области днём температура воздуха составит 15−20 градусов тепла. Осадков также не прогнозируется.

Как сообщало ИА REGNUM, на 22 августа из-за сильного ветра Гидрометцентр объявил в Московском регионе «жёлтый» уровень опасности.

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