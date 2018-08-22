Якутии обещают увеличить число районов, обладающих статусом арктических

Якутск, , 08:14 — REGNUM Количество районов Якутии, относящихся к арктическим, в ближайшее время может увеличиться на восемь: с пяти до тринадцати. Об этом заявил председатель государственного комитета республики по делам Арктики Прокопий Николаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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«Надеюсь, в этом году вопрос по расширению Арктической зоны на федеральном уровне будет решён. Нами представлены дополнительные обоснования, в целом вопрос на федеральном уровне решается положительно», — отметил Прокопий Николаев.

Помимо работы по отстаиванию включения восьми районов Якутии в состав Арктической зоны региональный госкомитет по развитию Арктики ведёт работу по ликвидации разницы в развитии муниципалитетов республики. Решаются вопросы транспортной доступности и комфортности территории для проживания.

Одним из основных способов развивать якутскую Арктику Прокопий Николаев назвал реализацию инвестпроектов, в том числе связанных с добычей полезных ископаемых. Один из таких проектов — разработка Томторского месторождения редкоземельных металлов, начать которую планируется в 2019 году.

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Дополнительно вопросы по развитию арктических районов Якутии обсудят 27 августа в рамках заседания президиума Совета по Арктике и морской деятельности, которое будет проходить в посёлке Тикси Булунского района республики.

Как сообщало ИА REGNUM, расширения списка арктических районов республики в Якутии добиваются уже несколько лет. По мнению вице-спикера Госсобрания региона Виктора Губарева, к Якутии в этом вопросе подошли необъективно, назвав Арктикой только пять её муниципалитетов. Расширение количества районов с таким статусов до тринадцати даст их жителям, предпринимателям и компаниям льготы и тем самым возродит территории, уверен депутат. Если говорить о людях, то они получат повышающие коэффициенты к зарплатам и особый порядок начисления трудового стажа (год за 1,5). А пока жить на этих территориях некомфортно, и это ничем не компенсируется.

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"С присвоением статуса «арктической», территория начнёт возрождаться. Должен начаться приток людей, появится производство, хозяйственная деятельность», — считает Губарев, вспоминая, что когда Нижнеколымский район считался Арктикой, там было крупнейшее авиапредприятие, горно-обогатительные комбинаты, действовал Северный морской путь. С возвращением этим восьми районам статуса арктических будет госсподдержка традиционного хозяйствования, в том числе оленеводства и рыболовства, субсидирование за счёт госсредств завоза продуктов, которые сейчас из-за трудностей доставки стоят очень дорого.

Между тем существует мнение, что программа развития Арктики в Якутии практически не работает.

«Это полнейший обман. Какие-то объекты были возведены только в Нерюнгри и в Жиганске, но в других районах ничего нет», — отмечала профессор Арктического государственного института искусств и культуры Ульяна Винокурова.