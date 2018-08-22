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Набережную Камы в Перми накроет 25-метровый триколор

Общество

В честь Дня флага России в краевой столице пройдут праздничные мероприятия

Пермь, 22 августа 2018, 08:05 — REGNUM  В Перми 22 августа пройдут специальные мероприятия в честь Дня флага России. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации, во второй половине дня состоится проезд байкеров. Они провезут флаги России по улицам города. Мотодвижение с триколором запланировано на участке от бульвара Гагарина до шоссе Космонавтов.

Вечером на Соборной площади пройдёт концерт, а на набережной Камы растянут огромное полотнище триколора. Его длина составит 25 метров.

Напомним, 22 августа Россия отмечает День государственного флага Российской Федерации. Праздник официально введён с 1994 года. Трёхцветный флаг утверждён в ноябре 1991 года в качестве государственного флага. 22 августа 1991 года триколор заменил красный флаг с серпом и молотом на полотнище над Белым домом в Москве.

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День государственного флага России
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