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Названо число интернет-пользователей в Китае

Общество

Доступ к интернету не имеют 42,3% жителей страны

Названо число интернет-пользователей в Китае
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Пекин, 22 августа 2018, 07:53 — REGNUM  В Китае продолжает расти число интернет-пользователей. Об говорится в докладе Китайского информационного интернет-центра (CNNIC).

Так, число интернет-пользователей в стране на данный момент составляет 802 млн человек. Согласно докладу, за минувшие шесть месяцев текущего года этот показатель вырос на 3,8%.

При этом отмечается, что доступ к интернету до сих пор не имеют 42,3% жителей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Пекине был открыт свой интернет-суд, а также назначен главный «киберсудья».

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