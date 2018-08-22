Китайские фермеры вскоре смогут опрыскивать посевы при помощи дронов

Пекин, , 07:46 — REGNUM Фермеры Китая вскоре смогут использовать дронов для опрыскивания посевов благодаря специальной платформы для общего доступа к беспилотникам, которая начнет действовать в сентябре, сообщает 22 августа издание Hubei Daily.

Платформа была разработана одной из дочерних компаний уханьской фирмы Eagle Brother Co Ltd. Фермеры смогут указывать информации о сортах и видах посевных культур, размерах фермы и необходимых пестицидах.

Операторы дронов будут приезжать на ферму в назначенное время и распылять пестициды, как было оговорено заранее после произведения оплаты по сети интернет. При этом, как утверждают специалисты, в сравнении с общепринятыми методами опрыскивания, новый способ сокращает потребление воды до 90%, увеличивая продуктивность до 50 раз.

Отметим, что только в провинции Хубэй зарегистрировано коло 1 тыс. дронов для работы на фермерских угодьях. При этом, в Китае проживает порядка 300 млн человек, задействованных в сельскохозяйственном секторе, если верить актуальным данным на 2017 год, опубликованным Национальным бюро статистики Китая.