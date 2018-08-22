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Российские школы готовятся к 1 сентября под контролем Роспотребнадзора

Общество

На сегодняшний день уже проведено порядка 90% всех мероприятий в рамках подготовки учебных заведений к новому учебному году

Москва, 22 августа 2018, 07:40 — REGNUM  На территории всех субъектов РФ Роспотребнадзор усилил контроль за подготовкой школ к новому учебному году. Об этом говорится в опубликованном 22 августа заявлении ведомства.

Отмечается, что специалисты надзорной службы «выдали более 16 тыс. предписаний, которые содержат 54 тыс. мероприятий, касающихся проведения ремонтов школ, систем водоснабжения, канализации, отопления». В Роспотребнадзоре добавили, что на сегодняшний день уже проведено порядка 90% всех мероприятий в рамках подготовки учебных заведений к новому учебному году.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа в МЧС РФ заявили, что к 27 августа сотрудники ведомства завершат полную проверку школ страны на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности. Проверки ведутся с участием сотрудников региональных управлений образования, уточнили в МЧС РФ.

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