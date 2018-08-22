Российские школы готовятся к 1 сентября под контролем Роспотребнадзора

Москва, , 07:40 — REGNUM На территории всех субъектов РФ Роспотребнадзор усилил контроль за подготовкой школ к новому учебному году. Об этом говорится в опубликованном 22 августа заявлении ведомства.

Отмечается, что специалисты надзорной службы «выдали более 16 тыс. предписаний, которые содержат 54 тыс. мероприятий, касающихся проведения ремонтов школ, систем водоснабжения, канализации, отопления». В Роспотребнадзоре добавили, что на сегодняшний день уже проведено порядка 90% всех мероприятий в рамках подготовки учебных заведений к новому учебному году.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа в МЧС РФ заявили, что к 27 августа сотрудники ведомства завершат полную проверку школ страны на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности. Проверки ведутся с участием сотрудников региональных управлений образования, уточнили в МЧС РФ.

Читайте также: МЧС РФ закончит проверку российских школ к 27 августа