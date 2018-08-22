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В Аргентине сожгли кокаин, найденный на территории посольства РФ

Общество

Партию наркотика уничтожили в крематории

Буэнос-Айрес, 22 августа 2018, 07:41 — REGNUM  Более 360 кг кокаина, обнаруженного в одном из зданий российской дипмиссии в Аргентине, сожжены в крематории. Об этом сообщила журналистам министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.

Партию наркотиков правоохранители уничтожил в присутствии Буллрич и российского посла в Аргентине Дмитрия Феоктистова. Буллрич отметила сложность операции и высокий уровень взаимодействия правоохранителей обеих стран.

Итогом общих усилий стало пресечение поставок наркотиков и разоблачение преступной цепочки. В рамках операции кокаин заменили мукой. В общей сложности операция длилась 14 месяцев, пояснила она.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года российский МИД сообщил о совместной операции России и Аргентины по пресечению канала поставки наркотиков в Европу. Партия кокаина была найдена в одном из зданий на территории посольства РФ в Буэнос-Айресе. В ходе следствия задержали шестерых человек.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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