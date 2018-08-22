В Якутии у берега моря Лаптевых гибнет рыба

Якутск, , 07:43 — REGNUM Жители Булунского района Якутии обнаружили на берегу моря Лаптевых мёртвых рыб. По какой причине они погибли, обещает выяснить министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Информация о гибели рыбы поступила от жителей села Найба. В минэкологии воду прибережной зоны, расположенной возле этого населённого пункта, обещают взять на пробу. Главе села Найба рекомендовано направить обнаруженных рыб в ветеринарную станцию для установления причин гибели.

Руководитель Булунской инспекции охраны природы Иннокентий Стручков отметил, что жители республики сообщают о прохождении возле побережья села Найба стай белух.

«В местах охоты белух нередки случаи выбрасывания рыбы на побережье, — пояснил Иннокентий Стручков. — При охоте на рыбу белуха обычно излучает ультразвук. Тем самым парализует и вызывает панику у рыб».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в арктических районах республики была зафиксирована массовая гибель птиц. Как позже выяснили в минэкологии, в воде озера, возле которого найдены мёртвые птицы, обнаружен формальдегид.

Тогда поводом для проведения исследования стала не только высокая смертность птиц, но и странное солнечное «затмение»: 20 июля в населённых пунктах Верхоянского, Жиганского и Эвено-Бытантайского района на три часа стемнело днём. Причиной пропажи солнца позже назывался плотный дым, образовавшийся в атмосфере из-за лесных пожаров.