Небоскрёб в Каракасе после землетрясения превращается в Пизанскую башню

Каракас, , 07:37 — REGNUM Мощное землетрясение в столице Венесуэлы привело к разрушениям. Помимо разбитых сильными толчками окон пострадало от стихийного бедствия и строящееся высотное здание в Каракасе.

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По информации министра внутренних дел Венесуэлы Нестора Ревероля, пять последних этажей двухсотметрового небоскреба, известного как Башня Давида, накренились на 25%. Существует вероятность обрушения в любую минуту.

https://twitter.com/NestorReverol/status/1032074322632998912

Как сообщало ИА REGNUM, мощное землетрясение произошло в Венесуэле накануне, 21 августа у берегов штата Сукре. Подземные толчки ощущалось по всей стране, в том числе в штатах Нуэва-Эспарта, Монагас, Боливар, Дельта-Амакуро, Арагуа и Карабобо, в столице Каракасе тряслись целые здания. Магнитуда составила 6,9. Очаг залегания располагался на глубине 112 км.