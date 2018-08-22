Жительница Якутии попала в реанимацию из-за равнодушия минздрава республики

Якутск, , 07:05 — REGNUM Шестнадцатилетняя жительница Ленска попала в реанимацию потому, что в течении нескольких лет не получает положенные ей по закону жизненно важные лекарства. У девочки — редкая болезнь муковисцидоз, и для её лечения необходимо постоянно принимать дорогостоящие препараты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации интернет-паблика Mash, лекарства, в которых нуждается жительница Ленска, ей должно было предоставлять республиканское министерство здравоохранения, однако заставить ведомство обеспечивать её препаратами не получается даже через суд. Мать девочки трижды обращалась в инстанции и выигрывала иски, однако чиновники всё равно отказываются закупать для неё лекарства и предлагают снова идти в суд.

В августе Полина попала в реанимацию и была транспортирована из Ленска в Якутск. Девочка находится в тяжёлом состоянии, и теперь ей предстоит перелёт в московскую клинику. Но когда её состояние нормализуется, она всё равно не сможет выжить без необходимых ей препаратов, сообщает паблик.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее с отказом в предоставлении необходимой медпомощи больным муковисцидозом сталкивались жители Ярославской области.

«Кому-то очень нужно избавиться от этих детей, чтоб их не стало. Но, видимо, не учитывается тот факт, что у них есть родители. Они готовы на любые шаги и действия ради жизни своих детей. И, в отличие от чиновников, им терять нечего! Сегодня уже написаны запросы во все органы власти исполнительной и законодательной, в том числе федеральной, в прокуратуру и т.д. Если эти голоса не будут услышаны, то родители готовы к пикетам и голодовке», — отмечала руководитель региональной общественной организации «Маленький Мук» Наталья Матвеева.

Напомним, муковисцидоз — наследственное неизлечимое заболевание, в 50−60% случаев заканчивающееся летальным исходом. Причиной болезни является мутация седьмой хромосомы, из-за которой слизь, выделяемая внутренними органами человека, слишком густая и вязкая. Из-за этого страдают бронхолегочная система, печень, поджелудочная железа, железы кишечника, потовые, слюнные и половые железы. Курс лечения тяжелого больного муковисцидозом обходится примерно в два миллиона рублей в год.