Несовершенство законодательства играет на руку МФО

Новосибирск, , 06:57 — REGNUM Кредиты, которые оформляют порой без ведома заёмщика, — известный факт, отметил ИА REGNUM председатель правления межрегиональной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов

«Думаю, что Банку России это не нужно. Скорее речь идёт о несовершенстве законодательства, позволяющем нечестным на руку дельцам использовать в корыстных целях чужие паспортные данные», — так прокомментировал Антонов информацию о том, что в стране всё чаще действует мошенническая схема, когда МФО пользуются формальным правом оформлять кредиты без личного присутствия гражданина с использованием его персональных данных.

По мнению общественного активиста Ростислава Антонова, единственным способом защиты от подобных мошеннических практик на сегодняшний день является немедленное обращение в правоохранительные органы.

Отметим, что на начало 2018 года в Новосибирской области в реестре микрофинансовых организаций было зарегистрировано 59 компаний (15,2% от общего количества МФО в Сибирском федеральном округе). По данным 2ГИС, в городе Новосибирске в рубрике «микрофинансовые организации» числится 228 компаний.

Ранее ИА REGNUM сообщало о случаях, когда граждане стали заёмщиками МФО, даже не подозревая, а узнавали об этом, когда их заставляли возвращать долги. В таких историях стали часто фигурировать микрофинансовые организации «Е-Заем» и «Монеза».

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В то же время, как заявили в управлении по связям с общественностью Северо-Западного главного управления Банка России, для многих МФО — пока единственная возможность получить средства, в том числе для развития своего дела.

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