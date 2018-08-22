Свердловчанка обчистила банк на 12,5 млн рублей

Туринск, Свердловская область, , 06:55 — REGNUM В свердловском городе Туринске под суд отдана бывшая кассир одного из банков. Она похитила из кредитного учреждения деньги на общую. суму более 12,5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

В этом офисе банка кассой она заведовала с 2005 года — 13 лет. Но 1 марта 2018-го пошла на преступление. Похитила из хранилища 11 млн рублей, 11 тыс. евро и 12,8 тыс. долларов США. Затем скрылась. Но 7 марта её задержали. Часть похищенного изъяли.

В целом банку причинён ущерб на около 7 млн рублей. А женщину ждёт суд. За присоведине вверенного имущества ей грозит до 10 лет колонии.