В китайском Тибете схвачена банда «расхитителей гробниц»

Лхаса, Китай, , 05:43 — REGNUM Полиция Тибетского автономного района Китая задержала 16 подозреваемых участников банды расхитителей гробниц, у которых были изъяты 53 древние культурные реликвии, сообщает 21 августа агентство Синьхуа.

Бандиты орудовали на развалинах храма в дереве Паггарксой уезда Дагдзе городского округа Лхаса автономного района с июня по июль текущего года. Часть обвиняемых была поймана на месте преступления с поличным, часть — позже. В общей сложности 53 реликвии, включая статуи Будды и бронзовые орудия, были возвращены.

Как сообщало ИА REGNUM, в уезде Дулань провинции Цинхай на северо-западе Китая также была схвачена банда «расхитителей гробниц», у которых было изъято более 600 культурных реликвий эпохи ранней династии Тан.

Читайте ранее в этом сюжете: У китайских «расхитителей гробниц» были изъяты ценнейшие реликвии XVII века