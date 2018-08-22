Полиция изъяла более 100 кг наркотиков всего за несколько дней на юге Китая

Куньмин, Китай, , 05:33 — REGNUM Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая раскрыла за последние дни три крупных дела, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сообщает 21 августа агентство Синьхуа.

В общей сложности 112,23 кг наркотиков было изъято, пятеро подозреваемых задержано полицией города Линьцан, сообщают местные власти. Так, 9 августа один из подозреваемых был задержан с 16 кг метамфетамина, который он пытался перевезти на своем автомобиле через границу.

Затем, 10 августа, полиция повязала две банды наркоторговцев, изъяв 4,15 кг героина, 8,53 кг метамфетамина и 25 упаковок метамфетамина общим весом 25,55 кг. На следующий день было задержано еще два перевозчика наркотиков с 58 кг метамфетамина. Расследование провожается.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа полиция провинции Куньмин изъяла более 12 кг наркотиков у обвиняемого, который пытался перевезти запрещенные вещества на своем мотоцикле в Дэхун-Дай-Качинском автономном округе провинции.

Читайте ранее в этом сюжете: На юго-западе Китая задержан мотоциклист с 12 кг метамфетамина и героина