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Код «синий»: к Китаю приближается тайфун «Суолик»

Общество

Он должен настигнуть Корейский полуостров уже к 24 августа, где начнет ослабевать

Пекин, 22 августа 2018, 05:11 — REGNUM  Китайская национальная метеорологическая обсерватория объявила «синий» уровень погодной опасности в связи с приближением уже 19-го за год тайфуна «Суолик», сообщает 21 августа агентство Синьхуа.

Тропический циклон вошел в Восточно-Китайское море вечером по местному времени 21 августа, а далее двинулся на северо-запад. Он должен настигнуть Корейский полуостров уже к 24 августа, где начнет ослабевать. Метеорологи предупреждают о сильных ветрах в прибрежных водах, а также возможных катаклизмах на суше, масштаб и вероятность которых пока затруднительно определить.

Напомним, что 18-й тайфун «Румбия» стал крайне разрушительным для целого ряда провинций Китая, которые понесли многомиллиардные ущерб. Только в провинции Аньхой жертвами непогоды стали 12 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: На востоке Китая 12 человек стали жертвами тайфуна «Румбия»

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