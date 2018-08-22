Обед на набережной, артист с райдером: День учителя в Татарии за 5,7 млн

Казань, , 04:33 — REGNUM Министерство образования и науки Татарии планирует потратить из республиканского бюджета свыше 5,7 млн рублей на проведение Дня учителя. Исполнителя на госконтракт выберут в рамках открытого конкурса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Начальная цена лота составляет 5 719 100 рублей, заявки участников оценят 12 сентября 2018 года. Предпочтение отдаётся субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям. Торжественную церемонию победитель конкурса должен провести 5 октября 2018 года, в ней примет участие глава республики Рустам Минниханов, члены регионального правительства, приглашённые гости из федеральных ведомств. Местом проведение выбирается помещение «в исторической части города Казани в радиусе не более 1 км от Казанского кремля», где есть концертный зал от 700 мест.

В техническом задании также уточняется, что «исполнитель обеспечивает подготовку сценария, режиссерское сопровождение и постановку концертной программы согласно тематике торжественной церемонии», и программы должна быть не менее трёх часов. При этом в ней должен быть хотя бы один ведущий «со званием народного артиста/заслуженного артиста РСФСР/Российской Федерации, опытом работы на телевидении не менее 30 лет». Ему должен быть оплачен перелёт и проживание в гостинице не менее четырёх «звёзд».

Оформление места для торжественной церемонии, предоставление оборудования также ложится на плечи исполнителя. Помимо этого, он должен организовать торжественный обед на 500 человек в исторической части города Казани на набережной реки Казанка.

Напомним, в бюджете Татарии на 2018 год по графе «образование» запланировано свыше 56,098 млрд рублей расходов против 44,973 млрд рублей в 2017 году. Расходы консолидированного бюджета республики за 2017 год на сферу общего образования из расчёта на душу населения составили 10 135,89 рубля. А в целом на общее образование в 2018 году запланировано потратить 11,329 млрд рублей.