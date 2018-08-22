Борьба с организованной преступностью в Китае пойдет более интенсивно

Пекин, , 03:43 — REGNUM Распоряжение о наращивании борьбы против организованной преступности было дано на национальном семинаре членом политбюро ЦК Компартии Китая и главой Комиссии по политическим и юридическим вопросам ЦК КПК Го Шэнкунем, сообщает 21 августа агентство Синьхуа.

Го отметил, что борьба должна сфокусироваться на сферах, секторах и областях, где наблюдаемый прогресс не столь очевиден и достигается большими усилиями. Должны быть закрыты все лазейки, а люди должны быть мобилизованы на уровне сообществ. Го также отметил достижения оперативной группы из провинции Хэбэй в деле борьбы с оргпреступностью и призвал принять укрепить надзор и выявить наличествующие проблемы. По его словам, прогресс должен быть заметен по всей стране.

Как сообщало ИА REGNUM, на начало июля более 4 тыс. подозреваемых было арестовано в китайской провинции Хэнань в рамках всекитайской борьбы с организованной преступностью. Одной из главных трудностей в деле этой борьбы, как отмечается — это «крышевание».

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