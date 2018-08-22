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Для финских военных введут обязательный вегетерианский день

Общество

Данное нововведение призвано приобщить военнослужащих к здоровому образу жизни, объяснить им пользу растительной пищи и донести до них информацию о «влиянии мясного производства на изменение климата»

Хельсинки, 22 августа 2018, 03:37 — REGNUM  В армии Финляндии планируют ввести обязательное употребление вегетарианских блюд раз в неделю, сообщает YLE.

В интервью изданию майор Эйя Пулкки заявил, что обед и ужин одного дня вегетарианскими делать не собираются, однако недельное меню будет включать в себя полный дневной объем вегетарианских блюд. То есть в неделю солдат дважды сможет выбрать вегетарианский обед или ужин.

Отмечается, что помимо мяса в вегетарианском меню будет отсутствовать и рыба. Нововведение призвано приобщить военнослужащих к здоровому образу жизни, объяснить им пользу растительной пищи и донести до них информацию о «влиянии мясного производства на изменение климата».

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Пищевая промышленность
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