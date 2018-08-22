Флоридец поймал трехметрового аллигатора

Орландо, США, , 01:45 — REGNUM Житель Купер-Сити (США, штат Флорида) во время поездки на озеро Окичоби поймал в сети аллигатора длиной около трех с половиной метров и весом в почти полтонны, сообщает Orlando Sentinel.

Издание отмечает, что Джим Говард, любитель-охотник на аллигаторов, с друзьями поймал животное и смог затащить его в свою лодку. На вопрос телеканала WPLG о дальнейшей судьбе добычи, Говард ответил, что собирается наделать из кожи животного кошельков и сумочек, а череп оставить себе в качестве трофея.

«Я думаю, поначалу моя семья подумала, что я чокнутый. Да и, наверное, до сих пор так думает», — пошутил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле во флоридском парке развлечений Gatorland из-за поломки аттракциона мужчина с ребенком провисели полчаса над прудом с аллигаторами. Работники парка развлечений отметили, что подобные инциденты зачастую случаются на этом аттракционе и устраняются персоналом за 10 минут, но в данном случае вышла заминка из-за сильного ветра.

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