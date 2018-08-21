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Чернигов просит денег на ликвидацию последствий потопа

Общество

Дождь стал причиной бедствия регионального масштаба

Чернигов, Украина, 21 августа 2018, 23:55 — REGNUM  Чениговский городской совет обратился к кабинету министров Украины с просьбой выделить свыше 140 млн в рублевом эквиваленте для ликвидации последствий ливня, сообщило 21 августа издание «Укринформ».

Депутаты отметили, что ливень, который прошел более полутора месяцев назад, нанес значительный вред инфраструктуре города. В частности, были подтоплены 110 домов, десятки автомобилей, повреждены фонды черниговской научной библиотеки.

Напомним, в ночь на 19 августа в Киеве прошел сильный дождь, который затопил множество автомобилей и нанес огромное количество грязи на улицы города. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о стихийном бедствии, хотя настоящим бедствием стало полувековое отсутствие ремонта городских систем водоотведения.

Читайте подробнее: Как в Европе: Кличко оправдался за потоп в Киеве

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Сильные ливни и их последствия
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