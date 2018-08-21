Представитель Якунина пояснил, зачем экс-главе РЖД нужна рабочая виза ФРГ

Москва, , 23:34 — REGNUM Представитель бывшего главы ОАО «Российские железные дороги» Владимира Якунина Григорий Левченко пояснил журналистам, для чего его начальник получил немецкую визу для работы.

Напомним, ранее сегодня московский муниципальный депутат Дмитрий Клочков сообщил, что бывшему главе РЖД Якунину выдали документ, который в дальнейшем необходим для того, чтобы получить вид на жительство в Германии.

Позднее издание Deutsche Welle подтвердило эту информацию и уточнило, что Якунину была выдана германская виза категории «D», по которой он может находится в стране дольше 90 дней и устраиваться на работу. Данная виза необходима, чтобы в последствие получить вид на жительство в Германии.

Левченко пояснил, что в выдаче Якунину рабочей немецкой визы нет ничего необычного и связано это с деятельность института «Диалог цивилизаций», сооснователем которого является бывший глава РЖД.

Данный институт был основан в 2016 году и его главный офис расположен в Германии.