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В день независимости Украины над Киевом пролетят вертолеты из Крыма

Общество

Их удалось забрать из Крыма в 2014 году

Киев, 21 августа 2018, 22:41 — REGNUM  Четыре вертолета Ми-14 примут участие в параде в честь дня независимости Украины, сообщило 21 августа издание Крым.Реалии.

По словам командира 10-й авиационной бригады ВМС Украины Игоря Бедзая, незадолго до воссоединения Крыма с Россией, украинские военные перегнали в Николаев три вертолета из места базирования, располагавшегося на полуострове.

Четвертая машина находился в полуразобранном состоянии. Вертолет забрали и восстановили позже.

Напомним, «новинки» украинской оборонной промышленности вызвали недоумение у многих экспертов и журналистов. На параде, в частности, планируют показать нестреляющий макет гаубицы «Богдана» и муляж «новейшего ракетного комплекса» «Сапсан».

Читайте подробнее: Украинского журналиста удивили «новинки» для военного парада в Киеве

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Воссоединение Крыма с Россией
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