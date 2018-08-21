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Депутат Верховной рады призвал украинцев поддерживать «повстанцев» Кавказа

Общество

Представитель украинской власти предложил финансировать терроризм

Депутат Верховной рады призвал украинцев поддерживать «повстанцев» Кавказа
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Террористы

Киев, 21 августа 2018, 21:28 — REGNUM  Боевиков, атаковавших сотрудников правоохранительных органов в Чечне, назвал «молодыми патриотами Ичкерии» депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук 21 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

Депутат отметил, что если так пойдёт и дальше, то через несколько месяцев Кавказ восстанет против «российских оккупантов и кадыровских прихвостней».

«Задача украинцев — любыми способами поддерживать кавказских повстанцев и их священную борьбу за независимость оружием, медикаментами, деньгами, пропагандой и даже добрым словом», — подчеркнул Мосийчук.

Напомним, 20 августа пятеро молодых людей устроили серию терактов против полицейских. Сегодня, 21 августа, стало известно о смерти пятого участника преступной группы.

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