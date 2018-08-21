Вторник, 21 Августа 2018 года
21:30:09 МСК

В Актюбинске НКО будет готовить журналистов из безработных

Общество

Средства выделяет Всемирный банк

В Актюбинске НКО будет готовить журналистов из безработных
Аксессуары журналиста

Актюбинск, Казахстан, 21 августа 2018, 20:12 — REGNUM  Общественное объединение «Союз журналистов Актюбинска «Четвертая власть» выиграло грант на реализацию социального проекта по подготовке безработной молодежи, сообщает 21 августа издание BNews.

Размер гранта составляет 500 тыс. тенге ($1384). Программа подготовки журналистов рассчитана на несколько месяцев и направлена на формирование практических навыков и трудоустройство безработных.

Председатель общественной организации Самал Ендибаева заявила, что в Актюбинской области не хватает журналистов, так как в регионе отсутствуют профильные высшие или средние профессиональные учебные заведения.

Напомним, в 2018 году Всемирный банк выделил Казахстану 1 млрд тенге ($2,77 млн) на социальные бизнес-проекты. Актюбинская область получила на подобные проекты 165 млн тенге ($456 тыс.). На эти средства разыгрываются гранты.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Безработица
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить