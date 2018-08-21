Граждане Украины все чаще ездят в Россию — Госстат

Киев, , 19:55 — REGNUM В 2017 году число украинских граждан, посетивших Россию, выросло на 13,4% по сравнению с показателем 2016 года, сообщила Государственная служба статистики Украины 21 августа на своем официальном сайте.

Всего в 2017 году 4,4 млн граждан Украины посетили Россию.

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян предложил разорвать железнодорожное и автобусное сообщение с Россией. По словам министра, украинцы, которые хотят зарабатывать за границей, могут без проблем трудоустроиться в Европе, а в России им делать нечего.

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