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В Мангистауской области Казахстана построят шесть «зеленых» электростанций

Общество

Компании-подрядчики будут определены после подведения итогов аукциона

В Мангистауской области Казахстана построят шесть «зеленых» электростанций
_Alicja_
Ветровые электростанции

Актау, Казахстан, 21 августа 2018, 18:54 — REGNUM  В Мангистауской области Казахстана планируют построить четыре солнечных и две ветровые электростанции общей мощностью 154 МВт, передает 21 августа телеканал «24 Хабар».

Компании-подрядчики будут определены после подведения итогов аукциона. В настоящее время на одну из электростанций уже разыгран конкурс. «Зеленая» электростанция обеспечит энергией нефтегазодобывающее предприятие в селе Жетыбай.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня акимат (администрация) Туркестанской области и Международный центр зелёных технологий и инвестиционных проектов подписали меморандум. В рамках документа в области будут внедряться альтернативные источники электроэнергии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Туркестане создадут альтернативные источники электроэнергии

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«Зеленая» энергетика
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