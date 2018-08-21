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В Италии сокращают расходы на центры для мигрантов

Общество

Сокращение расходов в одном центре на Сицилии помогло сэкономить 10 млн евро

Катания, Италия, 21 августа 2018, 18:44 — REGNUM  Один из итальянских центров по приему мигрантов, в городе Минео на Сицилии, сократил число своих «постояльцев» с 3000 до 2400 человек, а ежедневные расходы на каждого «гостя» — с 29 до 15 евро, сообщил на своей странице в Twitter во вторник, 21 августа, вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

Сокращение количества «постояльцев» центра объясняется общим снижением потока нелегальной миграции в Италию. На одном только центре в Минео государство за год сэкономит 10 млн евро, отметил Сальвини.

Ранее вице-премьер обещал, что средние расходы на одного мигранта будут сокращены до 17,5 евро в день, что позволит государству сэкономить до 500 млн евро. Средства будут направлены на дополнительное финансирование правоохранительных органов и пожарной охраны.

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Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Власти страны полагают, что помогать мигрантам нужно «у них дома», а не в Европе. Если другие страны Евросоюза действительно считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей, а не на итальянской территории, считают в правительстве.

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