В Риме ищут туристов, купавшихся в фонтане перед Алтарем Отечества

Рим, , 18:32 — REGNUM Итальянские СМИ во вторник, 21 августа, публикуют видео, на котором туристы купаются обнаженными в фонтане на площади Венеции в центре Рима перед национальным памятником, известным как Алтарь Отечества.

В полиции разделяют недовольство журналистов и горожан и отмечают, что приложат все усилия к тому, чтобы найти граждан, оскорбивших своей выходкой память погибших, которым посвящен Алтарь Отечества.

Судя по видеозаписи, в фонтане купались туристы из одной из англоязычных стран — во всяком случае, этот язык для них с большой долей вероятности является родным.