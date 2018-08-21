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В Риме ищут туристов, купавшихся в фонтане перед Алтарем Отечества

Общество

Оскорбительную выходку совершили туристы, говорившие по-английски

Рим, 21 августа 2018, 18:32 — REGNUM  Итальянские СМИ во вторник, 21 августа, публикуют видео, на котором туристы купаются обнаженными в фонтане на площади Венеции в центре Рима перед национальным памятником, известным как Алтарь Отечества.

В полиции разделяют недовольство журналистов и горожан и отмечают, что приложат все усилия к тому, чтобы найти граждан, оскорбивших своей выходкой память погибших, которым посвящен Алтарь Отечества.

Судя по видеозаписи, в фонтане купались туристы из одной из англоязычных стран — во всяком случае, этот язык для них с большой долей вероятности является родным.

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Туризм
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