Оператор моста в Генуе потратит 500 млн евро на возмещение ущерба

Генуя, Италия, , 18:25 — REGNUM Представители группы Benetton подтвердили, что компания выделит 500 млн евро собственных средств на возмещение ущерба после трагедии с обрушением моста Моранди в Генуе, сообщает Il Messaggero во вторник, 21 августа.

Эти средства будут направлены семьям погибших и пострадавших, а также городской администрации для проведения необходимых работ.

Кроме того, компания перестанет брать плату за проезд по некоторым платным трассам и готова восстановить мост Моранди за 8 месяцев с момента получения необходимы разрешений на проведение работ.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, в свою очередь, заявил, что с учетом объема доходов, полученных Benetton на итальянских дорогах за последние годы, сумма компенсации должна быть в четыре, а то и в пять раз больше.

Во вторник, 14 августа, в результате обрушения построенного в 1967 году моста Моранди погибли 43 человека, в том числе трое несовершеннолетних. В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание.

Итальянские власти считают ответственной за трагедию компанию Autostrade, «дочку» группы Benetton, оператора итальянских дорог по концессионному соглашению. Правительство Италии намерено разорвать концессионный контракт без выплаты компенсации и взыскать с группы Benetton крупный штраф в размере до 150 млн евро.

Также итальянские власти намерены вложить 150 млрд евро в модернизацию дорожной инфраструктуры и пересмотреть все остальные концессионные соглашения в этой сфере с частными компаниями. Обсуждается вопрос о ренационализации этой сферы.