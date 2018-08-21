Тверской губернатор поручил оборудовать видеонаблюдением все школы региона

Тверь, , 18:23 — REGNUM Готовность учреждений образования Верхневолжья к новому учебному году обсудили 21 августа на заседании правительства Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя. Глава региона поручил оборудовать камерами видеонаблюдения все образовательные учреждения региона.

«Мы будем ориентироваться на стопроцентное оборудование учебных заведений системами видеонаблюдения и мониторинга в 2019 году. Также необходимо проверить все организации на соблюдение норм санитарно-гигиенических требований», — отметил Игорь Руденя в ходе общения с журналистами после заседания.

На обеспечение комплексной безопасности учреждений образования в 2018 году было направлено 176,4 млн рублей. В частности, это позволило увеличить количество школ, оборудованных камерами видеонаблюдения, с 74,35 до 82%, детских садов — с 66,1 до 78,8%.

В настоящее время автоматической пожарной сигнализацией оборудовано 100% зданий, программно-аппаратным комплексом оповещения о ЧС «Стрелец-Мониторинг» — более 98% образовательных организаций.

В целом на подготовку системы образования Тверской области к 2018−2019 учебному году из федерального, регионального и местных бюджетов было выделено свыше 976 млн рублей. Из них на укрепление материально-технической базы учебных заведений — более 496 млн рублей. Капитальный ремонт проведён в 50 школах и 17 детских садах, текущие работы — в 327 школах и 396 детских садах. Порядка 100 млн рублей было направлено на закупку 289 тыс. учебников, что позволило обеспечить все школы необходимой учебной литературой.

Более 303 млн рублей — финансирование на организацию безопасного подвоза школьников. Сейчас в автопарке школ региона 401 автобус, в том числе 43 новых машины, закупленных в 2018 году. Все они оборудованы системой ГЛОНАСС и тахографами. На занятия и обратно на школьных автобусах в новом учебном году будут добираться более 10 тысяч 200 ребят. В области действует 588 школьных маршрутов.

Приёмку к 1 сентября в плановом порядке прошли все 1055 образовательных организаций региона: 436 детских садов, 502 школы, 74 учреждения дополнительного и 36 профессионального образования, 7 детских домов.