«Русский Тарзан», проживший в джунглях Австралии 60 лет, умер

Канберра, , 18:17 — REGNUM В Австралии в возрасте 88 лет скончался Михаил Фоменко, известный, как «Русский Тарзан». Об этом сегодня, 21 августа, пишет Daily Mail.

Фоменко прославился тем, что 60 лет прожил в джунглях Австралии.

По неподтверждённым данным Фоменко был сыном грузинской княжны Елизаветы Мачабели и атлета-тяжеловеса Даниила Фоменко. В 30-е годы XX века его семья эмигрировала из СССР в Японию. После того, как Япония напала на Китай, семья Фоменко переехала в Австралию.

В Сиднее Фоменко занимался легкой атлетикой и даже попал в австралийскую сборную на Олимпиаде 1956 года. Однако после Олимпиады, будучи 26-летним спортсменом Фоменко покинул родных и уехал на север Австралии жить в джунглях.

Более 60 лет Фоменко прожил в джунглях. За это время с ним случалось разное. Он был на грани голодной смерти несколько раз, местные власти арестовывали его за бродяжничество и даже направляли в психиатрическую больницу, где его лечили электрошоком. Однако он все равно возвращался в джунгли. Иногда Фоменко прибивался к племенам австралийских аборигенов.

В 2012 году Фоменко исчез, однако позднее его нашли в одном из домов престарелых. Там он и провел последние годы жизни.