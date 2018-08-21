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Президент Узбекистана поздравил народ с Курбан-байрамом

Общество

В Узбекистане отмечают Курбан-байрам с 21 по 23 августа

Ташкент, 21 августа 2018, 18:24 — REGNUM  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил мусульман республики и народы мусульманских стран ближнего и дальнего зарубежья с Курбан-хайитом (Курбан-байрамом). Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе главы государства.

Мирзиёев подчеркнул, что реформы в Узбекистане проводятся для развития страны, благополучия населения и будущего детей. В рамках масштабных изменений проводятся также работы в духовно-просветительской сфере.

Президент также отметил, что в республике уделяется внимание изучению богатого научно-духовного наследия предков. Особую значимость приобретает также необходимость разъяснения подрастающему поколению гуманистической сути ислама.

Напомним, жители Узбекистана в 2018 году отмечают праздник Курбан-хайит с 21 по 23 августа. Трехдневные празднования по случаю этого праздника проходят в республике впервые.

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