Тульская делегация принимает участие в Международном форуме «Армия-2018»

Тула, , 18:11 — REGNUM В Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» и Международном форуме «Неделя национальной безопасности» принимает участие делегация Тульской области. В ее составе — первый заместитель губернатора — председатель регионального правительства Юрий Андрианов, министр промышленности и топливно-энергетического комплекса региона Дмитрий Ломовцев, руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса.

На выставке вооружения, военной и специальной техники представлена продукция 12 тульских предприятий.

«У нашей продукции отличные тактико-технические характеристики, и это залог ее успешной реализации. Многие из изделий тульских оборонщиков уже доказали свою эффективность. Они завоевали авторитет и прочные позиции на российском и международном рынках вооружения и военной техники. Рассчитываю, что форум позволит нашим предприятиям достойно представить свои изделия, наладить контакты с новыми заказчиками», — отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

На форуме «Армия-2018» представлено более 1000 предприятий оборонно-промышленного комплекса России и зарубежных стран, которые продемонстрируют свыше 18 тыс. экспонатов. В рамках форума запланирована масштабная научно-деловая программа в формате пленарных заседаний, конференций, круглых столов и брифингов. Форум продлится до 26 августа