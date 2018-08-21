В Туле проходит слёт старшеклассников и студентов

Тула, , 17:57 — REGNUM В Туле 20 августа начал работу слет старшеклассников и студентов в рамках реализации в Тульской области стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов». Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Открывая слет, министр образования Тульской области Оксана Осташко сообщила, что участниками проекта стали 200 человек, которые подали свои заявки через федеральный портал «Одаренные дети» и прошли конкурсный отбор.

Министр также отметила, что стратегическая инициатива направлена на создание условий для профессионального самоопределения обучающихся и предполагает сопровождение школьников с использованием института наставничества и при участии в качестве тьюторов молодежи. По результатам интенсива для талантливых подростков — участников инициативы будут сформированы проектные команды, цель которых — в течение учебного года разработать и защитить проекты, направленные на развитие Тульской области.

Для всех участников слета будут организованы обучающая и развлекательная программы. Заниматься с ребятами будут представители АСИ, Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования.

Напомним, соглашение об участии нашего региона в проекте было заключено губернатором Алексеем Дюминым с руководством Агентства стратегических инициатив (АСИ). Глава региона уделяет большое внимание работе с одаренными детьми.