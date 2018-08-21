В Краснообске депутат спилил качели и отдал их на «страх и риск» садоводам

Новосибирск, , 17:47 — REGNUM В рабочем посёлке Краснообск Новосибирской области рабочие под руководством местного депутата — председателя депутатской комиссии по вопросам благоустройства, дорожному и коммунальному хозяйству — Александра Лысикова, спилили качели на площадке между многоэтажным домом №9 и детским садом «Дельфин». Местные жители засняли демонтаж и объяснения депутата на видео и выложили его в интернет.

Лысиков заявил, что качели убирают из-за их аварийности. Но позже выяснилось, что их перевезли в садоводческое некоммерческое товарищество «Тихие зори», где, как пишут СМИ, Лысиков является заместителем председателя правления «Зорь».

"У нас такая программа существует на ВАСХНИЛе, что каждый год осматривают на предмет безопасности все детские и дворовые площадки. Комиссия прошла — выявила аварийные и опасные горки, качели, лавки там, песочницы, — и всё это дело демонтировали и вывезли. А почему в «Тихие зори» — там правление выступило с такой инициативой. Они организовывают там детскую площадку, городок будет открываться в субботу, по всей видимости. Они на свой страх и риск их отремонтируют и поставят на территории «Тихих зорь» — в центре прямо садоводческого общества», — заявил «НГС» депутат.

В то же время, жители Краснообска рассказали, как ранее боролись с депутатом, который хотел установить недалеко детского сада парковку на месте газона. Кроме того они пожаловались на снос остановок с мозаикой и установки вместо них торговых павильонов.

Комментируя демонтаж качелей другому изданию — «Сиб.фм» — краснообский депутат затруднился ответить, поставят ли новые детские аттракционы взамен демонтированных.

Тем временем, в администрации рабочего посёлка Краснообск заявили, что игровая площадка демонтирована из-за несоответствия требованиям безопасности. Однако власти назвали площадку у дома №33, но добавили, что игровое оборудование на плащадке у дома №9 также было признано непригодным для эксплуатации.

«Начиная с 2011 года, комиссия в составе представителей администрации р.п. Краснообска, МКУ р.п. Краснообска «Служба СБОМ», МУП ЖКХ «Краснообск», депутатов р.п. Краснообска проводит осмотр детских и спортивных площадок на предмет их соответствия требованиям, предъявляемым к безопасности их эксплуатации. После составления акта осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки принимается решение о демонтаже опасных игровых конструкций. Взамен демонтированного игрового оборудования ставятся современные детские площадки. Так, к примеру, в прошлом году было заменено игровое оборудование на площадке у дома №6. В этом году непригодным к эксплуатации было признано игровое оборудование на площадке у домов № 33, 42, 9. 15 августа был составлен акт осмотра и детская площадка демонтирована. В следующем году на этом месте по согласованию с депутатами планируется установить воркаутную площадку», — указывается в официальном комментарии администрации.

Отметим, что численность населения посёлка составляет 25 047 человек. Главой администрации Краснообска является Юрий Саблин.