Бизнесмен в Чувашии «по ошибке» получил 3 млн – теперь должен больше

Чебоксары, , 17:23 — REGNUM В Арбитражном суде Чувашии завершилось рассмотрение иска в отношении чебоксарского предпринимателя, которому компанией из Татарии были «ошибочно перечислены» 3 млн рублей. В результате с ответчика взыскали не только данную сумму, расценив её как «неосновательное обогащение», но и расходы за юридические услуги и госпошлину, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно документу, компания «Закамье» подала иск на индивидуального предпринимателя из Чебоксар, требуя взыскать 3 млн рублей «неосновательного обогащения».

"Исковые требования мотивированы тем, что истцом ошибочно перечислены денежные средства на расчётный счёт ответчика. В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал в полном объёме, пояснив, что между истцом и ответчиком никаких договорных отношений не было, денежные средства перечислены ошибочно. Стороны имели намерение заключить договор, но его не реализовали», — отмечается в документе.

Претензионным письмом компания просила предпринимателя перечислить указанную сумму в течение десяти дней. Но так как «не имелось оснований для перечисления денежных средств», то обратилась в суд.

«Получение ответчиком денежных средств подтверждено материалами дела и им не оспорено. Доказательства предоставления ответчиком встречного исполнения либо возврата денежных средств материалы дела не содержат. Суду также не представлены документы, свидетельствующие о наличии между сторонами договорных отношений», — говорится в судебном документе.

Помимо 3 млн рублей «неосновательного обогащения», истец заявил требование о взыскании 70 тыс. рублей расходов на оплату за оказание юридических услуг. Однако суд счёл обоснованным взыскание 30 тыс. рублей на оплату представителя, «исходя из реальности оказанной юридической помощи, с учётом объема и качества подготовки документов представителем, ставок вознаграждения за оказываемую юридическую помощь, установленных решением XIII конференции адвокатов Чувашской Республики, а также с учётом разумности и справедливости».

Арбитражный суд Чувашии поддержал иск и принял решение о взыскании с индивидуального предпринимателя 3 млн рублей «неосновательного обогащения», 30 тыс. рублей расходов на представителя и 38 тыс. рублей расходов по госпошлине. Решение может быть обжаловано в течение месяца.