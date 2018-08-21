Ярославские куранты отремонтируют специалисты из Подмосковья

Ярославль, , 17:23 — REGNUM Уже в ноябре часы на звоннице Спасо-Преображенского монастыря будут показывать точное время, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославский музей-заповедник получил финансовую возможность на заключение контракта по воссозданию механизма часов. Работы будут выполнять специалисты из Подмосковья.

Ремонт часового механизма музейной звонницы включен в комплекс мероприятий по благоустройству Ярославля в зоне ЮНЕСКО.

Как пояснили в правительстве Ярославской области, в этом году также предстоит выполнить ряд работ на церкви Ильи Пророка. Планируется завершить первый этап научных исследований, сформировать и реализовать новый проект освещения храма, восстановить позолоту крестов. Кроме того, будут выполнены работы по сохранению объекта культурного наследия «Мост-виадук через Медведицкий овраг», завершены реставрация фасада церкви Спаса Нерукотворного и установка освещения Кирилло-Афанасиевского монастыря. Полностью в настоящее время отремонтирована кровля церкви Ярославских Чудотворцев, а также благоустроен сквер у памятного знака — часовни Казанской Богоматери.

Напомним, в прошлом году в рамках соглашения между правительствами Москвы и Ярославской области, подписанного мэром Сергеем Собяниным и губернатором Дмитрием Мироновым, из столицы в наш регион был направлен межбюджетный трансферт в размере 600 миллионов рублей. На 547 миллионов из этих средств произведено 125 видов работ на 55 объектах. В перечень вошли культовые сооружения, жилые и административные здания, парки и скверы, улицы, бульвары, знаковые фрагменты городской среды. Остаток средств — 53 миллиона, образовавшийся в результате проведенных конкурсов, по итогам которых была получена экономия, — распределен на продолжение работ в зоне ЮНЕСКО в этом году, в том числе на музейных объектах.