В Казахстане задержали браконьеров за отлов 300 кг осетровых

Астана, , 17:20 — REGNUM Сотрудники природоохранной полиции Мангистауской области Казахстана задержали браконьеров, которые выловили около 300 кг рыбы осетровой породы, передает 21 августа телеканал «24 Хабар».

Два автомобиля браконьеров были задержаны на трассе. Всем грозит штраф и лишение свободы сроком до трех лет. По словам рыбаков, весь улов они хотели использовать в личных целях.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа пограничники Казахстана задержали в Каспийском море четырех граждан России. Нарушители пытались скрыть, однако предупредительный выстрел в воздух убедил нарушителей остановить лодку.

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